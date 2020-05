Uniwersyteckie Centrum Onkologii w Białymstoku jedyne w Polsce z prestiżowym europejskim certyfikatem

- To potwierdzenie dla pacjentek z naszego regionu i całej Polski, że tu jest dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia w chorobie, która wymaga dużego zaangażowania personelu medycznego – mówi dr hab. Jan Kochanowicz, p.o. dyrektora: - Ująłbym to takimi słowami, że zachodni standard leczenia raka jajnika wkracza do Polski od wschodu.

Certyfikat jest przyznawany na pięć lat. Dla pacjentek to ważny sygnał, że Uniwersyteckie Centrum Onkologii USK w Białymstoku to miejsce, gdzie leczy się nowocześnie, zgodnie z europejskimi standardami i gdzie stosowane są zaawansowane zabiegi z zakresu chirurgii ginekologii onkologicznej.

Nie ma też niestety jakichkolwiek działań profilaktycznych wykrywających wcześniej tę chorobę. Wynika to z biologii tego nowotworu; bardzo późno daje objawy kliniczne. Zaczyna się niecharakterystycznymi bólami brzucha, może być poprzedzony niestrawnością i trudnymi do zdiagnozowania problemami gastrycznymi. Pacjentka trafia zazwyczaj w pierwszej kolejności do lekarza rodzinnego, potem do gastrologa, a na koniec dopiero do ginekologa onkologa. W przypadku diagnozy niezwykle ważne jest sposób operowania. Wszystkie badania naukowe prowadzone na świecie jednoznacznie wskazują, że najlepsze rokowania są w przypadku zastosowania ultraradykalnych operacji (polegają one na pozaotrzewnowym jednoczesnym usunięciu macicy, przydatków - chorych jajników i jajowodów często z fragmentem jelita grubego z następowym jego zespoleniem, oraz wszelkich innych zajętych nowotworem tkanek). Zabiegi te trwają często wiele godzin, są niezwykle trudne technicznie i bardzo obciążające dla organizmu. Ale znacząco wydłużają życie chorych kobiet.