Tygodniowy przegląd prasy (Białystok, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Białegostoku

Media Markt przygotował dla swoich klientów ciekawe obniżki i promocje. Taniej kupicie zarówno drobny, jak i duży sprzęt AGD. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, robotów kuchennych i wielu innych produktów. Zobaczcie najlepsze promocje w sklepach Media Markt. Oto lista produktów.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Białymstoku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Od 1 września trwa 2. edycja ogólnopolskiej zabawy, która wyłoni najbardziej rowerowe miasto w kraju. O ten tytuł walczą 43 miasta. Białystok ma już aż... 5 pkt. Dla porównania Suwałki - 58 pkt. To dane z 3.09.2020 z godzin południowych. Białostoczanie! Nikt już nie jeździ rowerem w naszym mieście? Pedałujcie!

W całym regionie jest piętnaście takich punktów i wciąż powstają nowe. Mobilne punkty pobrań to miejsca, gdzie pacjenci mogę pobrać wymazy do testów na obecność koronawirusa. Warunkiem zrobienia testu jest podjechanie własnym autem. GDZIE SĄ? KLIKNIJ W ZDJĘCIE

Czy każdy może być dobrym rodzicem? Wystarczą chęci, zaangażowanie i otwartość, by świetnie sprawdzić się w tej roli. Dla dzieci ich mama i tata będą całym światem i najlepszymi rodzicami na świecie, ale czy naprawdę każdy się do tego nadaje? Z punktu widzenia astrologii – niekoniecznie. Zobacz, które znaki zodiaku to świetni rodzice, a które radzą sobie gorzej z wychowaniem dzieci. Sprawdź, jakim rodzicem jesteś (lub będziesz)!