Turośń Kościelna. 5 zatrzymanych za pobicie na prywatnej posesji [zdjęcia]

W niedzielę (3 maja), kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, wspólnie z funkcjonariuszami z Łap, zatrzymali pięć osób podejrzanych o pobicie 21 i 27-latka na terenie gminy Turośń Kościelna.

Do zdarzenia doszło w piątek, nad ranem. Pięciu mężczyzn, w wieku od 22 do 27 lat, wtargnęło na prywatną posesję, a następnie osoby te zaatakowały 21-latka. Napastnicy uderzali pokrzywdzonego pięściami, po czym przewrócili go na ziemię i kopali po całym ciele. Po chwili, z domu jednorodzinnego wybiegł 27-latek, który usłyszał głośne krzyki z podwórka. Po chwili i on został zaatakowany.

W pewnym momencie z budynku wyszedł starszy mężczyzna, który zaczął krzyczeć, że wezwie policję. To prawdopodobnie spłoszyło sprawców, którzy wsiedli do samochodu, aby odjechać z miejsca zdarzenia. Wtedy, jeden z napadniętych mężczyzn chwycił kij i uderzył w odjeżdżający samochód.