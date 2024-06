Tu zagłosujesz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Lista lokali wyborczych w Zabłudowie

Wybory do Europarlamentu odbędą się już wkrótce. W lokalach wyborczych w całej Polsce będziemy głosować. Chcesz dowiedzieć się, gdzie możesz zagłosować? Więcej szczegółów znajdziesz poniżej. Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Zabłudowie, gdzie możesz oddać swój głos. Upewnij się, w których z nich będziesz mógł zagłosować.

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lokale wyborcze w Zabłudowie - lista

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Zabłudowie. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce

adres: Dobrzyniówka 40, 16-060 Dobrzyniówka

numer komisji: 2 Dobrzyniówka

Teodorowo

Folwarki Małe

Krasne

Folwarki Wielkie

Folwarki Tylwickie

Szkoła Podstawowa w Rafałówce

adres: Rafałówka 64, 16-060 Rafałówka

numer komisji: 3 Rafałówka

Borowiki

Kucharówka

Kamionka

Bobrowa

Kościukówka

Łukiany

Płoskie

Protasy

Rudnica

Słomianka

Tatarowce

Zacisze

Zajezierce

Szkoła Podstawowa w Zabłudowie

adres: Adama Mickiewicza 20, 16-060 Zabłudów

numer komisji: 1 Zabłudów-Kolonia

Gnieciuki

Ochremowicze

Małynka

Kołpaki

Olszanka

Żywkowo

Sieśki

Aleksicze

Szkoła Podstawowa w Zabłudowie

adres: Adama Mickiewicza 20, 16-060 Zabłudów

numer komisji: 10 Zabłudów: Kalwińska

Św. Rocha

Zamiejska

Polna

Adama Mickiewicza

Rynek

Kościelna

Krynicka

Zaułek

Grzegorza Chodkiewicza

Radziwiłłowska

Drukarzy Zabłudowskich

Franciszka Karpińskiego

Kazimierza Ostaszewskiego

Sapiehów

Józefa Manteuffla

Izabeli Demblińskiej

Strażacka

Szlachecka

Podleśna

Marii Konopnickiej

Św. Marii Magdaleny

Szkoła Podstawowa w Zabłudowie

adres: Adama Mickiewicza 20, 16-060 Zabłudów

numer komisji: 9 Zabłudów: Białostocka

3 Maja

Surażska

Trawiasta

Gen. Władysława Sikorskiego

Bielska

Cerkiewna

Podrzeczna

Muchawiecka

Książąt Litewskich, I Dywizji

Szkolna

Koziniec

Wiejski Dom Kultury w Krynickich

adres: Krynickie 55, 16-060 Krynickie

numer komisji: 6 Kowalowce

Solniki

Krynickie

Rzepniki

Żuki

Nowosady

Wiejski Dom Kultury w Rybołach

adres: Ryboły 129, 16-060 Ryboły

numer komisji: 7 Ryboły

Laszki

Koźliki

Pawły

Ciełuszki

Dawidowicze

Kaniuki

Miniewicze

Ostrówki

Świetlica Wiejska w Halickich

adres: Halickie 3, 15-593 Halickie

numer komisji: 8 Białostoczek

Halickie

Skrybicze

Bogdaniec

Józefowo

Kudrycze

Świetlica wiejska w Kurianach

adres: Kuriany 56, 15-588 Kuriany

numer komisji: 4 Kuriany

Świetlica wiejska w Zwierkach

adres: Zwierki 43, 16-060 Zwierki

numer komisji: 5 Pasynki

Zwierki

Łubniki

Zagruszany

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do PE

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej. Posiada funkcje ustawodawcze, nadzorcze i budżetowe. Początki PE sięgają 1952 r., kiedy powstało Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a w 1962 r. przyjęto nazwę Parlament Europejski. Pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się w 1979 r. Strasburg jest oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego, natomiast w Brukseli odbywa się większość prac legislacyjnych. Luksemburg jest trzecią siedzibą, gdzie znajduje się Sekretariat i zaplecze techniczne.

Próg wyborczy do PE

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

