Trójkowy Rajd Rowerowy. Czas na etap w województwie podlaskim

Niby nic, ale do zaskakująco pięknego Rzeszowa dotarłem po sześciogodzinnej przeprawie pociągowej przez kraj: Warszawa – Kraków, Kraków – Rzeszów. Z dworca odebrał mnie Maciej Jodko – zjazdowiec rowerowy i snowboardzista ze światowego topu. A przede wszystkim olimpijczyk (i to dwukrotny!). Swoimi wspomnieniami z Vancouver 2010 i Soczi 2014 podzielił się ze słuchaczami Trójki, a rozmówki z nim można było posłuchać w Trzeciej Stronie Medalu. Bardzo miłe spotkanie po latach, kawa, ciastko, szybka prezentacja urokliwej Starówki i wyruszyłem z delikatnym względem pierwotnego planu opóźnieniem. Do zmroku nie pozostawało mi wiele czasu, ale jazda po asfaltach i szutrach pozwalała na szybkie przeloty. Na uszach miałem energetyczną „Strefę Rock’n’Rolla, wolną od Angola”. Zachodzące słońce świeciło mi w plecy, bo kierowałem się na Wschód i Północny-Wschód. Było pięknie i naprawdę (jak na mnie) szybko.