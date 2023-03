Trasy nordic walking do 21 km od Białegostoku. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 4 - 5 marca

Trasy nordic walking w pobliżu Białegostoku

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 21 km od Białegostoku. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innych jest ciekawa również dla Ciebie.

Nim wyjdziesz, upewnij się, jaka będzie pogoda w Białymstoku.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Białystok clubbing

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,82 km

Czas trwania marszu: 36 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podejść: 39 m

Suma zejść: 51 m

Trasę do marszu z Białegostoku poleca Guber

Wycieczkę po klubach w Białymstoku rozpoczynamy na ulicy Akademickiej, na której mieszczą się trzy ciekawe puby: Escapada, następnie Antidotum (obok, którego znajduje się Pizzeria La Bella), oraz Odeon Jazz Club. Następnie idziemy w kierunku ulicy Legionowej, przechodzimy na drugą stronę ulicy i na lewo znajduje się Rockoco Klub, a 20 metrów dalej Kontakt Klub. Dalej idziemy Aleją Blusa w kierunku Rynku. Idąc w lewo na ulicy Suraskiej znajdują się dwa Puby: Level Pub oraz Gryf. My idziemy w prawo dookoła białostockiego rynku. Przechodzimy przez przejście obok fontanny, tam na rogu ulicy znajduje się Centrum Astoria. następnie przechodzimy z powrotem na drugą stronę ulicy i idziemy wzdłuż kamienic prawą stroną. Mijamy po prawej Strych Pub a ok 50 metrów dalej Tunel Pub. Na końcu ogródków skręcamy w prawo i dochodzimy do ulicy Białówny - głównej ulicy klubowej. Na lewo mieści się Klub Muzyczny Metro, idąc prosto, mijamy po lewej stronie mały Park Zamenhoffa, dochodzimy do Klubu Loft. Tam zawracamy i idziemy ulicą Malmeda w kierunku ulicy Lipowej. Na skrzyżowaniu Malmeda i Białówny znajdują się dwie znakomite restauracje z fast foodami: Grek oraz Kebab. Po drugiej stronie ulicy mamy po kolei kluby M7, Vip (do którego wejście jest przez klub M7), The New Jungle oraz Golden Night Club. Na rogu ulicy Malmeda i Lipowej znajduje się kolejny punkt fast food serwujący pyszne grillowane kanapki. Idziemy dalej ulicą Lipową w kierunku Kościoła św. Rocha. Dochodzimy do ulicy Nowy Świat, gdzie na rogu znajduje się irlandzki Knay Pub, a kilka metrów dalej restauracja i pub Rejs. Idziemy z powrotem do ulicy Lipowej i po drugiej stronie ulicy znajduje się klub Prognozy. Dalej idziemy prosto ulicą Lipową, przecinamy ulicę Grochową trzymając się lewej strony i dochodzimy do drogi bez przejazdu, gdzie ok 100 metrów od ulicy Lipowej, po lewej stronie znajduje się klub Wall Street. Tam kończymy naszą trasę. Przedstawione kluby oraz puby są bardzo zróżnicowane i z pewnością każdy znajdzie coś dla swojego gustu muzycznego. Zapraszamy:)

