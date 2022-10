Trasy nordic walking do 21 km od Białegostoku. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 22 - 23 października

Trasy nordic walking w okolicy Białegostoku

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 21 km od Białegostoku. Zobacz, czy trasa polecana przez kogoś innego nadaje się również dla Ciebie.

Nim wyjdziesz, sprawdź, jaka będzie pogoda w Białymstoku.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Imprezy w Białymstoku

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,18 km

Czas trwania marszu: 48 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podejść: 115 m

Suma zejść: 119 m

Trasę nordic walking mieszkańcom Białegostoku poleca Meg

Jak przystało na "Polską stolicę tańca" w Białymstoku znajdziemy wiele miejsc w których możemy spróbować naszych sił na parkiecie. Trasa obejmuje najbardziej popularne miejsca, w których potańczymy i pobawimy się, a przy odrobinie szczęścia spotkamy uczestników programu "You can dance", którzy skutecznie rozsławili taneczną stronę miasta.

Trasa prowadzi po najpopularniejszych klubach a kończy się na Rynku Kościuszki, który w okresie letnim pełen jest ogródków.

Zaczynamy ulicą Lipową - pierwszy punkt to numer 19: Klub/Restauracja Prognozy. Następnie kierujemy się ku ulicy Malmeda, zagłębia klubowego. Odwiedzamy kolejno Jungle, VIP, M7, Metro i Loft. Następnie kierujemy się ku Rynkowi Kościuszki, pełnemu kawiarni, restauracji i pubów.

Nawiguj