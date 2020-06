Teatr Dramatyczny na żywo. Aktorzy zagrają spektakl „Wszystko w rodzinie” dla żywej publiczności

Kończący się sezon teatr zakończy spektaklem „Wszystko w rodzinie”. Sztuka angielskiego mistrza farsy - Ray’a Cooney’a toczy się w szpitalu św. Andrzeja w Londynie. Przygotowywane jest tam świąteczne przedstawienie dla pacjentów, a jednocześnie odbywa się zjazd neurologów. Jakby tego było mało, jeden z lekarzy dowiaduje się o niespodziewanej wizycie kogoś bliskiego, o którego istnieniu do tej pory nie miał najmniejszego pojęcia. Paleta barwnych postaci, wartka akcja, zabawne dialogi, ciekawe kostiumy – to wszystko będą mogli zobaczyć widzowie, którzy wybiorą się na przedstawienie. Czytaj recenzję: Wszystko w rodzinie, czyli farsa w starym stylu

Instytucja wznawia działalność z zachowaniem środków ostrożności i w dbałości o bezpieczeństwo widzów. Przed otwarciem siedziby, wszystkie przestrzenie teatru zostaną zdezynfekowane. Widzowie będą zobowiązani do dezynfekcji rąk i zasłaniania twarzy. Widownia będzie mogła być wypełniona w połowie.

- Cieszymy się, że okazja na spotkanie z naszymi widzami pojawia się tak szybko - mówi Piotr Półtorak, dyrektor Teatru Dramatycznego w Białymstoku. - Byliśmy przekonani, że minie jeszcze sporo czasu, zanim to nastąpi. Tymi dwoma przedstawieniami chcemy podziękować naszym sympatykom za to, że byli z nami przez cały sezon, a szczególnie w tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie epidemii.

W spektaklu grają: Justyna Godlewska-Kruczkowska, Arleta Godziszewska, Monika Zaborska, Agnieszka Możejko-Szekowska, Krystyna Kacprowicz-Sokołowska, Krzysztof Ławniczak, Sławomir Popławski, Marek Tyszkiewicz, Marek Cichucki, Piotr Szekowski, Dawid Malec oraz gościnnie Franciszek Utko.

13 i 14 czerwca spektakl będzie można obejrzeć o godz. 18. Sprzedaż biletów rusza już dzisiaj poprzez system online: bilety.dramatyczny.pl. Bilety w Kasie Teatru będzie można kupić od soboty, 6 czerwca, Kasa będzie czynna w godzinach od 14.00 do 20.00. W godz. od 14 do 15 z kasy będą mogli skorzystać seniorzy. Instytucja przypomina także, że Bilety Prezenty zakupione na ten sezon artystyczny zachowują swoją ważność do końca roku.