Targi Pracy już 1-2 kwietnia. Pracodawcy oferują konkretne oferty

Potwierdzają to zarówno pracodawcy, jak i osoby poszukujące pracy. Podlaskie Targi Pracy, które cyklicznie organizują wspólnie „Kurier Poranny” i „Gazeta Współczesna” od lat biją rekordy frekwencji. Nic dziwnego, bo to okazja, by w jednym miejscu spotkać wielu pracodawców z całego regionu. Co ważne, targi to również gwarancja mnóstwa konkretnych ofert pracy. Na jakie stanowiska można będzie aplikować – sprawdźcie w internecie. Zapraszamy na www.plus.poranny.pl/wydania/targipracy.

Na spotkanie z pracodawcami zapraszamy 1 i 2 kwietnia do Atrium Biała w Białymstoku, w godz. od 12 do 18 .

Mamy też ofertę skierowaną do pracodawców – jest jeszcze możliwość zaprezentowania na Podlaskich Targach Pracy swojej oferty zatrudnienia przez działające na Podlasiu firmy. Zachęcamy do poznania naszej oferty wystawienniczej i promocji imprezy. Wystarczy: