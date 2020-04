Szkolni wolontariusze gotowi do pomocy. Będą robić wszystko, by wesprzeć innych

Członkowie koła wolontariatu zdają sobie sprawę, że obecnie zapotrzebowanie na pomoc jest ogromne. Dlatego też chcą działać, a nie siedzieć z założonymi rękami.

– Apelujemy do wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebują, by zgłaszali się do nas, a my w miarę naszych możliwości podejmiemy się takiego wsparcia - mówi Ewa Tyburczy, opiekunka koła.