Szansa na sukces: Białostocki wokalista wystąpił w programie. Julian Lesiński zmierzył się z repertuarem Izabeli Trojanowskiej

W niedzielnym odcinku "Szansy na sukces" pojawił się Julian Lesiński. Mieszkający w Białymstoku muzyk zaprezentował "Pieśń o cegle".

W niedzielne popołudnie (29.03) widzowie TVP2 mieli okazję obejrzeć kolejny odcinek Szansy na sukces. Tym razem, gwiazdą programu była Izabela Trojanowska. Uczestnicy wykonywali wielkie przeboje artystki, m.in. "Wszystko, czego dziś chcę”, „Tyle samo prawd ile kłamstw” czy „Sobie na złość”. Okazję na zmierzenie się z repertuarem Trojanowskiej miał m.in. Julian Lesiński. To pochodzący z Radomska, lecz mieszkający od ośmiu lat w Białymstoku wokalista, aktor i dziennikarz radiowy. - To było duże wyzwanie. Piosenki Izabeli Trojanowskiej są napisane dla kobiety i mają tonacje niełatwe dla mężczyzn. Mi trafił się akurat jeden z jej największych hitów, czyli „Pieśń o cegle”. To utwór trudny w swojej prostocie. I trudno oddać jego charakter oraz emocje. Starałem się zrobić to po swojemu i mam wrażenie, że mi się udało – przyznaje Julian.

Nie udało się za to niestety wygrać. Zwyciężczynią odcinka, po wykonaniu piosenki "Jestem twoim grzechem" została bowiem znana z „The Voice of Poland”, Żaneta Łabudzka. Weźmie ona udział w finale i powalczy o udział w festiwalu opolskim. Jednak Lesiński nie żałuje udziału w programie. Jak przyznaje, było to wielka przygoda. - Z każdego takiego wydarzenia wyciągam jak najwięcej dla siebie. Najważniejsze jest zdobyte doświadczenie. Mogłem zmierzyć się z nową publicznością i kamerami. Nie było powtórek, więc trzeba było być przygotowanym i poradzić sobie ze stresem – zaznacza wokalista. Białostocki muzyk podkreśla, że atmosfera na planie była bardzo dobra. Poznał tam wielu wspaniałych ludzi. Wśród nich była także sama Izabela Trojanowska. - Udało mi się porozmawiać z nią tuż po zakończeniu nagrania. Wymieniliśmy się uwagami. Generalnie bardzo jej się podobało – przyznaje.

Druga próba Dla Juliana było to już drugie podejście do „Szansy na sukces”. Po raz pierwszy do programu zakwalifikował się w końcu 2004 roku.

- Wtedy mierzyłem się z repertuarem zespołu Wilki. Zasady programu są takie, że na początku, do odcinka dostaje się dziewięć osób. Po próbnych nagraniach, dwóm z nich się dziękuje. I ja niestaty byłem w tej dwójce. Ale że trzeba stawiać sobie wyzwania, teraz postanowiłem spróbować jeszcze raz - mówi wokalista. Kim jest Julian Lesiński? Julian Lesiński, w rozmowie z Arturem Orzechem przyznał, że na Podlasie przyciągnęło go białostockie Studium Wokalno-Aktorskie. Po przeprowadzce do Białegostoku występował m.in. w Teatrze Dramatycznym (spektakl taneczny "RE-WIZJE") i w Białostockim Teatrze Lalek ("Krótki kurs Teatru Najnowszego", "Czekając na pierwszą gwiazdkę"). W lipcu 2016 roku premierę miał jego debiutancki mini-album “Nieznane – Zapomniane”, który został wydany we wsparciu crowfoundingowym "Polakpotrafi.pl". Na krążku oprócz dwóch autorskich utworów, znalazły się współczesne interpretacje piosenek z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Przez kilka lat na antenie białostockiego Radia Akadera prowadził m.in. autorską audycję o takim samym tytule.

W 2017 roku ukazał się jego kolejny singiel "Mistrzu". Następnie wziął udział w międzynarodowych preselekcjach w San Marino do Konkursu Piosenki Eurowizji 2018. W walce o dziką kartę zajął trzecie miejsce, zdobywając przeszło 200 tysięcy głosów internautów.. W 2018 roku, jego utwór "Like A Stream", został zgłoszony do Krajowych Eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizji. Artysta zdobył tytuł "Osobowość Roku 2018" woj. podlaskiego w kategorii Kultura w plebiscycie Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej za osiągnięcia na międzynarodowych konkursach wokalnych oraz singiel 'Affinity', który został wykonany m.in. podczas białoruskich preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2019 Teraz Lesiński pracuje nad nowym materiałem. Być może już niedługo będziemy mogli i posłuchac jego kolejnych singli.