Syn Zenka Martyniuka raperem? Daniel wziął udział w Hot16Challenge (wideo)

Teraz patrzę na świat inaczej, i to już nigdy się nie zmieni raczej

Daniel Martyniuk nie przestaje zaskakiwać. Tym razem jest to jednak zaskoczenie muzyczne. Syn Zenka, nominowany przez zespół Łobuzy, postanowił wziąć udział w akcji Hot16Challenge, wspierającej polską służbę zdrowia. Swoją szesnastkę nagrał pod pseudonimem Lil Xen'a (czyt. Lil Zen).

Daniel do wzięcia udziału w akcji nominował swojego ojca, Zenona Martyniuka. Myślicie, że król disco polo zdecyduje się zarapować?

Hot16Challenge

Hot16challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Druga edycja legendarnej rapowanej akcji to nie tylko nagrywanie muzyki, ale również pomoc w walce z koronawirusem. Wraz z #hot16challenge2 ruszyła zbiórka - “Beef z koronawirusem #hot16challenge” dla Siepomaga.pl. Zarówno nominowani jak i fani mogą wpłacać pieniądze na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce z Koronawirusem.

