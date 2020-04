Syn króla disco polo w areszcie. Nie stosował się do kwarantanny i wyroku sądu

Wysokie kary dla niektórych osób nie są wystarczająco zniechęcające. Wciąż zdarzają się tacy, którzy decydują się łamać zasady kwarantanny. Wśród nich jest między innymi Daniel M., syn gwiazdora disco polo.

Mężczyzna wrócił zza granicy i przez dwa tygodnie nie powinien opuszczać swojego mieszkania. Jedna 31-latek postanowił nie stosować się do zasad kwarantanny. W niedzielę policjanci przyjechali do Doliny Cisów w Wasilkowie, by skontrolować Daniela M.

- Zadzwonili do niego. Mężczyzna powiedział im, że nie może wyjrzeć przez okno, bo akurat bierze prysznic i potrzebuje 15 minut - mówi nadkom. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

Jednak chwilę później, funkcjonariusze ujrzeli 31-latka wbiegającego po schodach do swojego mieszkania.

- Mężczyzna w bardzo lekceważący sposób odnosił się do tego, że musi w tej kwarantannie przebywać. Poinformował też policjantów, że był u swoich rodziców - dodaje Krupa.