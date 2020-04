Super Brygada BCO. Będą testy na COVID-19 dla chorych przyjmowanych na zabiegi planowe

Na przeprowadzenie prawie 1500 testów na obecność koronawirusa u pacjentów czekających na planowe operacje pozwolą pieniądze przekazane przez samorząd województwa podlaskiego. Zapewni to bezpieczeństwo planowym hospitalizacjom w czterech podlaskich szpitalach oraz przyczyni się do poprawy ich płynności finansowej. Dzięki temu bez obaw o paraliż placówki będą mogły wrócić do wykonywania zawieszonych zabiegów. Takie testy pobiorą mobilne superbrygady.

W najbliższych dniach „Super Brygada BCO” rusza w trasę. W jej skład wejdą odpowiednio zabezpieczeni i przeszkoleni z pobierania wymazów pielęgniarka/pielęgniarz/laborant, a także kierowca. - Są to osoby, które się zgłosiły dobrowolnie i mają duże doświadczenie - mówi dr Piotr Kosiorek, kierownik Izby Przyjęć w Białostockim Centrum Onkologii. - Panująca pandemia wymusza na nas, żebyśmy robili wymazy dużo wcześniej, mając na celu poprawę bezpieczeństwa naszych pacjentów i nas samych. Dwa podarowane auta I przedstawia plan działania takiego zespołu: - Wcześniej dociera informacja do pacjenta, kiedy będzie mógł nas przyjąć. Pacjent czeka na nas w domu lub w pomieszczeniu dla siebie bezpiecznym i przy całkowitej i dobrowolnej zgodzie pacjenta zostanie pobrany wymaz. Czytaj też:Pilotaż nowotworowy Brygada będzie przemieszczać się dzięki dwóm samochodom przekazanym nieodpłatnie z pełnym bakiem przez firmę Motozbyt.

- W bagażniku każdego auta są specjalne pokrowce jednorazowe do tego, żeby nie pozwolić, żeby wirus na różnych rzeczach się pojawił. Takie centra onkologiczne są najbardziej narażone, najwięcej osób jest tutaj z najmniejszą odpornością, więc postanowiliśmy pomóc - mów Adam Czaczkowski, prezes Motozbytu. Dr Dorota Kazberuk, p.o. z-cy dyrektora BCO ds. lecznictwa podkreśla, że samochody będą pomagały w zachowaniu bezpieczeństwa leczenia: - Czyli będą nam służyły do tego, by wozić testy do odpowiednich laboratoriów i żeby jeździć do pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą do nas przyjechać przed planowanym leczeniem onkologicznym w celu wykonania testu. Białostockie Centrum Onkologii pracuje pełną parą, ale naszym obowiązkiem jest też zachowanie bezpieczeństwa naszych pacjentów, ale i naszych pracowników.

Jeśli pacjent, ze względu na obawę przed stygmatyzacją, nie wyrazi zgody na pobranie próbki w miejscu zamieszkania – do jego dyspozycji jest pomieszczenie w Pododdziale Leczenia Bólu BCO.

Trzecia część Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego Takie mobilne pobieranie materiałów do testów będzie możliwe też w trzech innych szpitalach podległych samorządowi województwa: wojewódzkim w Białymstoku i Suwałkach. Na ten cel zarząd województwa przeznaczył 850 tys. złotych. Pozwoli to wykonać w sumie prawie 1500 testów. - Trzecia część Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego związana jest z tym, żeby poprawić bezpieczeństwo personelu medycznego, żeby mógł wszystkie zabiegi planowe realizować w pełnym komforcie, w przekonaniu, że pracują z osobami, które zostały przebadane i są zdrowe. Wykonywanie zaplanowanych zabiegów zapewni też szpitalom płynność finansową – zaznaczył marszałek Artur Kosicki na konferencji online. To z kolei pozwoli też na odmrożenie działalności szpitali, które teraz ograniczyły się tylko do pilnych operacji ratujących życie. Te planowe są zawieszone. Ale przez to, że świadczenia nie są realizowane w taki stopniu, jak przewidywał kontrakt z NFZ, szpitale mogą mieć wkrótce problemy finansowe. Mimo, że fundusz płaci co miesiąc 1/12 rocznego ryczałtu.

Pieniądze na testy otrzymają wszystkie szpitale podległe pod samorząd wojewódzki. Poza łomżyńskim szpitalem, bo ten jest w tej chwili przekształcony w zakaźny szpital jednoimienny. Dlatego ma bezpośrednio refundowane przez NFZ koszty w zakresie świadczeń związanych z koronawirusem. Wsparcie otrzymały:

• Białostockie Centrum Onkologii – 333 200 zł –

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku – 240 000 zł

• Szpital Wojewódzki w Suwałkach – 76 800 zł -

• Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy – 200 000 zł

W sumie cztery szpitale będą miały zapewnią diagnostykę antykoronawirusową przez miesiąc. - W tych czterech podmiotach leczniczych średnio rocznie hospitalizowanych jest ponad 80 tys. pacjentów - poinformował Dominik Maślach, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,

- „Pacjent jest najważniejszy". To motto, które obowiązuje nie tylko wtedy, gdy jesteśmy zdrowi, kiedy nie ma epidemii, ale przede wszystkim w tym momencie – powiedziała Magdalena Borkowska, dyrektor BCO. Zaznaczyła też, że pacjent onkologiczny, także w czasie epidemii, nie może czekać na leczenie, jednak jego organizacja musi być skoordynowana i bezpieczna. - Nasi pacjenci nie mogą sobie pozwolić na ryzyko zachorowania – podkreśliła.