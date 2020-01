Stulecie Jagiellonii Białystok. Kibice mobilizują się na akcję w centrum miasta. Race rozświetlą Rynek Kościuszki

„Spotykamy się w poniedziałek (13.01) o godzinie 18.40 pod Ratuszem i do godziny 19.15 musimy rozstawić się przy Ratuszu i okolicznych ulicach. Musimy się dobrze zorganizować, tak, by świecidełka nie paliły się tylko w jednym miejscu. Odpalamy je na jeden znak/sygnał, który wszyscy usłyszą. Od teraz informujcie wszystkich znajomych kibiców o tej akcji, namawiajcie do wzięcia udziału. Szykujcie asortyment, aby w finalnym dniu nie okazało się, że nie ma skąd wziąć rac” - czytamy w komunikacie na forum kibiców Jagiellonii.