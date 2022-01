Studniówka 2022. II LO w Białymstoku obchodziło bal maturalny w Dworku Czarneckiego. Na studniówce był też prezydent Białegostoku (zdjęcia)

Studniówka 2022 II LO w Białymstoku

W sobotę (22 stycznia 2022 r.), na symboliczne sto dni przed maturą, tegoroczni maturzyści II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej zebrali się w Dworku Czarneckiego, by uczestniczyć w balu studniówkowym. Abiturientom towarzyszyli wychowawcy, rodzice, nauczyciele, dyrekcja II LO oraz zaproszeni goście, w tym absolwent liceum, prezydent Białegostoku - Tadeusz Truskolaski.

Po tylu latach wspólnej nauki i na sto dni przed egzaminem maturalnym kontynuujcie zwyczaje szkolne, biorąc udział w tak miłym dla całej naszej społeczności wydarzeniu, jakim jest Studniówka [...] Życzę wszystkim wspaniałej zabawy do samego rana. Życzę dobrych wyborów w życiu, szczęścia, radości i rozwijania swoich pasji

Po przemówieniach prezydenta Białegostoku i dyrektora II LO, podziękowaniach, wzruszających słowach i życzeniach dalszych sukcesów złożonych dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom oraz rodzicom przyszedł czas na obowiązkowy punkt programu - poloneza. Maturzyści przygotowali pokazową choreografię pod czujnym okiem pani Doroty

Bondar. Kolejnym tańcem był walc wiedeński, który stworzył niepowtarzalną, balową atmosferę na sali. Późniejszą zabawę i tańce trwające do rana wszyscy zachowają w pamięci z pewnością na długie lata, by móc przywoływać wspomnienia tych szczególnych i niepowtarzalnych chwil spędzonych we wspólnym gronie. Zdjęcia z tego wydarzenia obejrzycie w naszej galerii: