Strefa płatnego parkowania w Białymstoku. Podwyżki weszły w życie. Za godzinę postoju w ścisłym centrum płacimy 2,80 zł

Decyzja o zmianach w strefie płatnego parkowania zapadła na listopadowej sesji. To wtedy radni zgodzili się na podwyżki za postój zarówno w podstrefie A (ścisłe centrum) jak i w podstrefie B. Uchwalili też nowe stawki mandatowe i godziny obowiązywania strefy. Do płatnych ulic dołączyli też ul. Wołodyjowskiego.

Godzina postoju w podstrefie A będzie kosztować 2,80 zł. Do tej pory było to 2,40 zł.

Uwaga. Brak ważnego biletu w SPP będzie sporo kosztować. Kary wzrastają bowiem aż o 100 procent. Do tej pory kierowca bez ważnego biletu dostawał 50 zł mandatu. Jeśli go opłacił w ciągu tygodnia kara zmniejszała się do 30 zł. Teraz brak biletu może kosztować 100 zł, chyba że kierowca opłaci mandat w ciągu 7 dni. Wtedy kara wyniesie 60 zł.

Kolejna zmiana to godziny obowiązywania strefy. Od 3 lutego za postój trzeba będzie zapłacić w godz. 9-17 od poniedziałku do piątku. Do tej pory były to godz. 10-18. Weekendy pozostają bezpłatne.

Nowe stawki w SPP to także podwyżki dla okolicznych mieszkańców. Miesięczny abonament w ścisłym centrum będzie teraz kosztował 12 zł. Dotychczas było to 10 zł. Roczny abonament to z kolei 110 zł, czyli o 20 zł więcej niż do tej pory. Stawki w podstrefie B są połowę niższe.

Zwykły miesięczny abonament w ścisłym centrum dla pozostałych kierowców będzie teraz kosztował 280 zł, zaś roczny 1900 zł. W podstrefie B jest to odpowiednio 160 zł i 1100 zł.

Białostocka strefa płatnego parkowania to ponad 3,5 tysiąca miejsc postojowych. W podstrefie A jest ich 1419. Z kolei podstrefa B, obejmuje 2163 miejsc.