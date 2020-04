Niestety, ale bardzo łatwo wpaść w spirale zadłużenia. Dzieje się tak, gdy bierzesz jeden kredyt za drugim i w finale masz poważne problemy finansowe, czyli masę wysokich rat do uregulowania. Spłata chwilówek może tutaj bardzo pomóc! W jakich sytuacjach sprawdzi się to rozwiązanie? Koniecznie to sprawdź!

Spłata chwilówek – kiedy ta usługa może Ci pomóc?

Masz kilkanaście zobowiązań finansowych i to w kilku instytucjach jednocześnie? Zadłużenie rośnie, a Ty nie radzisz sobie ze spłacaniem wszystkiego w wyznaczonym terminie? Nie masz wielkich szans na zaciągnięcie kolejnego kredytu? Konsolidacja pomoże uporać Ci się z tym ogromnym problemem, bo łączy wszystkie formy obciążenia w jedną, a to daje nam sporo korzyści. Druga opcja to postaranie się o kredyt gotówkowy bądź konsolidacyjny przeznaczony na spłatę, tak zwanych chwilówek, czyli krótkoterminowych pożyczek wydawanych „od ręki”. To pozwoli uregulować zaległe długi i pozbyć się widma bankructwa, a także zapobiegnie poważnych kłopotom z komornikiem, a nawet z sądem.

W jaki sposób spłacić chwilówki?

Jeśli decydujesz się na konsolidacje chwilówek, to łączysz wszystkie krótkoterminowe pożyczki w jedną. Co dzięki temu zyskujesz? Masz tylko pojedynczą ratę do uregulowania, dłuższy czas na spłatę, poza tym pojawia się zdecydowanie niższy koszt oprocentowania, jak i samej obsługi zobowiązania finansowego. Choć przy opcji konsolidacji wymagane są pewne kwestie, będzie to przede wszystkim zdolność kredytowa, a także obecność stałego dochodu. Wysoka wiarygodność pozwoli Ci wynegocjować lepsze warunki, a nawet dodatkowy zastrzyk gotówki na zupełnie inny cel.

Kolejne rozwiązanie to zaciągnięcie kredytu gotówkowego na spłatę chwilówek. Środki otrzymasz szybko, do tego masz korzystne, niskie oprocentowanie, a także możliwość na dostanie dość wysokiej kwoty. Co ważne brak tu niebywale drogich ubezpieczeń, które jak wiadomo, podnoszą nam sumę każdej kolejnej spłacanej raty. To nie wszystko, ponieważ niepotrzebne są żadne poręczenia, nie ma tu także weryfikacji dodatkowych środków. RRSSO już od 6,18%.

Ostatnia ewentualność na spłatę, tak zwanych chwilówek to zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego. Tutaj również raty są niskie i rozłożone w dość długim czasie (9-12 lat!), nawet do 144 miesięcy. Uda się podobnie, jak w przypadku kredytu gotówkowego otrzymać sporą sumę na uregulowanie zaległych zobowiązań. Ten zastrzyk finansowy udzielany jest w konkretnym celu, czyli tylko i wyłącznie na spłatę chwilówki, czy też rat za samochód lub innego typu pożyczki. Obowiązkowa jest zdolność kredytowa i stały dochód. Decydując się na tę opcję pod uwagę należy wziąć Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, w skrócie RRSSO, mało tego prowizję oraz czas trwania umowy.

Wszystkie wymienione wyżej usługi pomogą Ci spłacić chwilówki, a zarazem uniknąć niebezpiecznej spirali zadłużeń i poważnych konsekwencji prawnych. Te 3 warianty są dostępne online na stronie splatachwilowek.pl, tak samo jak formularz kontaktowy do tej firmy. Tam masz też prosty wniosek do wypełnienia i wysłania zdalnie, znajdziesz również wyszczególnione zasady, czy praktyczny kalkulator kredytowy. Wobec tego bez wychodzenia z domu możesz załatwić wszystkie formalności i nawiązać kontakt z firmą, a umowę podpiszesz w dogodnym dla siebie miejscu. Pomoc uzyskasz w krótkim terminie.