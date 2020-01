Śniadanie Mistrzów 2020. Latem w ogrodach Branickich smaki dzieciństwa i piknik po włosku (ZDJĘCIA)

Fly High Coffee świętuje trzecie urodziny. Tę kawiarnię pokochali białostoczanie (ZDJĘCIA)

Białystok pije dobrą kawę. Od trzech lat. We Fly High Coffee. Właściciele z radością podsumowują trzy lata funkcjonowania kawiarni przy ul. Lipowej, bo gości w niej nie brakuje. Za co białostoczanie pokochali to miejsce?