Smaki Podlasia. Kucharze z całej Polski rywalizowali w Supraślu w zawodach kulinarnych. Gotowali w formule black box [ZDJĘCIA]

To pierwszy ogólnopolski konkurs kulinarny w naszym regionie. Oparty o jego smaki i niezwykle emocjonujący. To dzięki formule „black box”. W czarnych skrzynkach do ostatniego momentu ukryte były produkty, z których kucharze mieli wyczarować po 6 talerzy dla komisji konkursowej. Zawody zorganizowano w sobotę (7.03.2020).

- W tej formule żaden z uczestników nie wie co dostanie i to bardzo wyrównuje szanse – powiedział Krzysztof Półtorak, jeden z uczestników kulinarnych zmagań, szef kuchni białostockiej restauracji Kawelin. - Nas zaskoczył brak mąki. To są smaki Podlasia, więc założyliśmy, że ziemniaki, kasza, mąka, to podstawa. Okazało się, że tej mąki nam zabrakło i już to troszeczkę pokrzyżowało nam plany.

Dwusobowy zespół Krzysztofa Półtoraka przygotował różne części kurczaka, przyrządzone rozmaitymi sposobami, działając w oparciu,o coraz bardziej popularną zasadę „zero waste”. O ile formuła „black box” była sposobem na kreatywność, tak ugotowanie dania, na konkursowej niewielkiej przestrzeni, stało się wyzwaniem.