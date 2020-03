Sklepy z odzieżą używaną w Białymstoku. Najlepsze second handy, lumpeksy, outlety (LISTA SKLEPÓW Z ADRESAMI)

Lubisz wyjątkowe ubrania i dodatki? Z pewnością znasz zalety sklepów z odzieżą używaną. Często można znaleźć tam perełki, które zachwycają wszystkich dokoła. Poza tym zakupy w second handach są ekologiczne. Przemysł odzieżowy to druga po petrochemii branża najbardziej szkodliwa dla środowiska. Kupując rzeczy z drugiej ręki - dbamy o Ziemię.

Poza tym odzież w tzw. lumpeksach jest o wiele tańsza niż ta, którą można kupić w "sieciówkach". Przykładowo za zwykły czarny top w sklepie zapłacić trzeba ok. 30 zł, dla porównania, w second handzie taki sam produkt dostaniemy za kilka złotych. Czasami nawet z metką. Zaletą zakupów w second handach, jest także bardzo szeroki wybór odzieży, zarówno męskiej, damskiej jak i dziecięcej.

