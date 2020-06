Siłownie i kluby fitness będą ponownie otwarte! Sprawdź, jak w Białymstoku będzie wyglądał powrót do formy

W lokalach należy umieszczać ikonografiki lub plakatu w widocznym miejscu dotyczącego zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie. Trzeba też dbać utrzymanie odległości 2 m pomiędzy pracownikami a klientami. Sprzęty powinny być natomiast rozstawione przynajmniej co 1,5 m.

Walcząc z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, polski rząd zamkną wszelkie miejsca stworzone do aktywności fizycznej. Jednak już pora wrócić do swojej przedkwarantannowej formy. W końcu wielu z nas, epidemia przyniosła kilka dodatkowych kilogramów.

Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk powinny być dostępne dla klientów w obszarze wejścia/recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz w każdej sali do ćwiczeń. Rekomenduje się zapewnienie preparatu do dezynfekcji przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących.

Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność ma być realizowana przez klienta.

