Siemiatycze. Pół tysiąca morsów z całej Polski spotkało się na wielkim zlocie miłośników zimowych kąpieli (ZDJĘCIA)

Inicjatorami imprezy są miłośnicy zimowych kąpieli z Siemiatycz, którzy już od lat zapraszają do wspólnej zabawy gości z zaprzyjaźnionych klubów morsów z województwa, kraju, ja też z zagranicy. Ich zloty cieszą się coraz większą popularnością, jak też same zimowe kąpiele.

- W tegorocznej imprezie wzięło udział ok. 500 osób. Cieszymy się bardzo, bo z roku na rok uczestników przybywa, a sama impreza nabrała międzynarodowego charakteru. Morsują z nami m. in. sąsiedzi z Białorusi - mówi Marcin Egierd, zaangażowany w przygotowanie zlotu. - Każdy uczestnik zakończył zlot z uśmiechem i właśnie po to to robimy - dodaje siemiatycki mors.