Ścieżki spacerowe do 21 km od Białegostoku. Pomysły spędzenie czasu w weekend 25 - 26 grudnia?

Spacerem w pobliżu Białegostoku

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 21 km od Białegostoku, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 grudnia w Białymstoku ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 26 grudnia w Białymstoku ma być nan°C. Nie będzie padać.

🌳 Trasa spacerowa: Rezerwat Krzemianka

Stopień trudności: 1

Dystans: 2,51 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podejść: 68 m

Suma zejść: 96 m

RoweremPoPodlasiu poleca trasę spacerowiczom z Białegostoku

Pierwszy zimowy wypad "'pieszy" do rezerwatu Krzemianka, o którym piszą na necie: "Rezerwat Przyrody Krzemianka powstał w 1987r. Celem głównym powołania rezerwatu była ochrona cennych przyrodniczo fragmentów Puszczy Knyszyńskiej. Opiekę nad obiektem o powierzchni 230,91 ha sprawuje Nadleśnictwo Knyszyn".