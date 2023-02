Ścieżki rowerowe do 7 km od Białegostoku. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 lutego?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową z Białegostoku? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 7 km od Białegostoku. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Białegostoku warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe z Białegostoku We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Białegostoku, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Do zwalonego mostu w Kruszewie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 57,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 1 378 m

Suma zjazdów: 1 395 m RoweremPoPodlasiu poleca trasę rowerzystom z Białegostoku Trochę o moście z netu: "Na przełomie XIX i XX wieku powstała carska droga strategiczna, przecinająca rozlewiska Narwi. W roku 1903 zakończono budowę drewnianego mostu o długości 365 m, który został zniszczony już w 1915 w czasie przesuwającego się frontu niemiecko-rosyjskiego. Ponownie most odbudowano dopiero w roku 1928. Nie była to jednak dobra konstrukcja. Tak długi most, o wysokości 7,5 metra ponad lustro wody, wykonano bez bali oporowych i krzyżaków usztywniających jarzma. W wyniku tego wykazywał on silne wahania boczne podczas przejazdu samochodów. Autobusy przed przejazdem zatrzymywały się, pasażerowie przechodzili pieszo, zaś autobus bardzo powoli pokonywał most bez obciążenia. Most ponownie uległ zniszczeniu, tym razem w wyniku działań podczas II wojny światowej. Na skarpie przyczółka od strony Kruszewa do dziś widoczne są ślady po pociskach artyleryjskich. Przyczynę, dla której nie zdecydowano się na kolejną odbudowę przeprawy, wyjaśnia miejscowa legenda - od chwili wzniesienia mostu (w 1903 i 1928 r.) za każdym razem po 11 latach wybuchała wojna światowa..."

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy na południe od Biełegostoku Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,97 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 187 m

Suma zjazdów: 211 m Trasę dla rowerzystów z Białegostoku poleca GR3miasto Obwodnica Juchnowiec to szlak rowerowy wiodący od południa Białegostoku po Narwiański Park Narodowy. Szlak oznakowany jest w terenie kolorem zielonym i wiedzie w większości drogami asfaltowymi.

Na odcinku od Stanisławowa aż po Wojszki do pokonania mamy bardzo długi i prosty odcinek, który nie ma końca... jedziemy i jedziemy, aż po horyzont, który jakby cały czas się oddala. Na odcinku z Bogdanki do Juchnowca do pokonania mamy dość ruchliwą szosą, dlatego zdecydowanie nie polecam tej trasy rodzinom z dziećmi.

Obwodnica Juchnowiec to szlak dość monotonny ukazujący rozległe pola i łąki południowych stron Białegostoku. Najciekawszym miejscem na szlaku jest dawna cerkiewna wieś Wojszki, w której zobaczymy wiele przepięknych starych drewnianych domów - każdy w innym kolorze, zdobieniu drzwi i okiennic. Inną ciekawostka jest cerkiew parafialna w Kożanach. Jednak prócz tych dwóch wsi nic innego specjalnie nie zobaczymy, dlatego dla własnego bezpieczeństwa trasę najlepiej pokonać samochodem.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do Frampola Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 398 m

Suma zjazdów: 394 m Trasę dla rowerzystów z Białegostoku poleca RoweremPoPodlasiu Frampol to miejsce, gdzie tworzył E. Redliński (napisał "Konopielkę"). Jest tam ranczo, gdzie można zobaczyć fajne stare rzeczy. Drewniany dom z zielonymi okiennicami - tak wygląda Domek twórczości Edwarda Redlińskiego. To rodzinna miejscowość znanego pisarza. To właśnie tutaj urodził się, wychował i spędził młodość.

W domku obecni byli właściciele ojcowizny pisarza, Renata i Jacek Kowalikowie, którzy zgromadzili pamiątki związane z jego twórczością.

Są to przede wszystkim zdjęcia, maszynopisy utworów (m.in. "Awansu"), czasopisma z jego publikacjami, archiwalne egzemplarze "Kontrastów", do których pisał oraz książki. Po drodze w miejscowości Pomigacze jest majątek Howieny: "Ukojenie przyniesie widok stawu i spacer po majątku". Można przyjrzeć się: starej kuźni "Dziadka Piotra", ponad dwustuletniej "Chatce pod mchem", wiatrakowi "Koźlak", strażackiej wieży, starej chatce "Państwa Wysockich" lub "Wędzarni z piecem chlebowym". Można też zajrzeć do chatki noclegowej "Dziupla" i do piwniczki ze starej cegły. Dopełnieniem tego pięknego, swojskiego obrazu są wiekowe sprzęty: kufry, skrzynie, sagany, kołowrotki, kosy i sierpy. Można im się przyjrzeć z bliska i poczuć ukryty w nich czas. Sielskości majątkowi dodają oswojone zwierzęta - małpki, kangury, kucyki, daniele, lamy, osiołki oraz inne".

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Białymstoku

🚲 Trasa rowerowa: Do rezerwatu Las Cieliczański Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,15 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 770 m

Suma zjazdów: 767 m Trasę dla rowerzystów z Białegostoku poleca RoweremPoPodlasiu

Dzisiejsza wycieczka do rezerwatu Las Cieliczański (N: 53°10'46.92” E: 23°21'39.6”). Choć gdzieniegdzie pokropił deszczyk i było dość zimno, była to fajna traska jak na koniec listopada - około 55 km. widoki w tym rezerwacie przednie, bardzo duża aktywność bobrów, widać mają tam idealne warunki. Można też dojechać samochodem do Cieliczanki i stamtąd już parę kilometrów do rezerwatu.Obowiązkowo wpisuję ten rezerwat do odwiedzenia wiosną. Zdecydowanie polecam. Powierzchnia tego rezerwatu to ponad 370 hektarów!! Nie sposób tego pokazać na zdjęciach, filmach i innych nośnikach. Warto jednak poświecić jeden dzień, by tu przyjechać i poobserwować w ciszy "świat obok nas na wyciągnięcie ręki", a wrażenia pozostaną na długo.:)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Białystok- Narwiański PN- Łochów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 204 km

Czas trwania wyprawy: 32 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 774 m

Suma zjazdów: 828 m Rowerzystom z Białegostoku trasę poleca Maciejkicior87

Trasa do Szepietowa prowadzi głównie drogami asfaltowymi. Bardzo mało jest odcinków gruntowych a jak są, to dobrze ubite i równe. Natomiast na odcinku od Szepietowa do Łochowa, połowa trasy prowadzi drogami gruntowymi a raczej dojazdowymi do pól. Jest dużo kolein i dołów.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwisy rowerowe w Białymstoku. Gdzie naprawić rower?

