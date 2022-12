Ścieżki rowerowe do 7 km od Białegostoku. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 17 - 18 grudnia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Białegostoku

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Białegostoku, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 114,85 km

Czas trwania wyprawy: 389772 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 1 346 m

Suma zjazdów: 1 340 m

Rowerzystom z Białegostoku trasę poleca RoweremPoPodlasiu

Dzisiejsza traska to 57 km, czas netto 4h 30 min, brutto 5h 40 min. Można spokojnie zrobić tę traskę jako całodniowy wypad, można odbić w Śliwnie na Waniewo i przejść sobie przez kładkę przez Narew. Niedaleko jest wieś Kruszewo z pozostałością młyna i urwanego mostu, z którym wiąże się ciekawa historia: "Na przełomie XIX i XX wieku przez narwiańskie bagna prowadziła carska droga strategiczna. W 1903 roku Rosjanie wybudowali tu drewniany most łączący Kruszewo z Kurowem. Miał on długość 365 metrów. Podczas I wojny światowej budowla uległ zniszczeniu. Most odbudowano w 1928 roku i ponownie zniszczono w 1939. Obecnie pozostały po nim groble, kikuty pali powbijanych w dno rzeki i betonowe przyczółki. Pozostałości po moście są atrakcją Narwiańskiego Parku Narodowego. Znajdują się tam doskonałe miejsca widokowe."

Jest też legenda związana z tym mostem.

🚲 Trasa rowerowa: Do rezerwatu Las Cieliczański

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,15 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 770 m

Suma zjazdów: 767 m