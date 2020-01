Samochody podlaskich parlamentarzystów. Zobaczcie, jakie auta mają posłowie i senatorowie z naszego regionu [ZDJĘCIA]

Podlascy senatorzy mają lepiej. Choćby dlatego, że mają więcej samochodów na rodzinę i często lepszych niż posłowie. No, ale nie ma się co dziwić, w końcu Senat to Izba Wyższa naszego Parlamentu. Ile są te auta warte, przeważnie nie wiadomo, bowiem tylko nieliczni spośród wybrańców narodu podają ceny swoich pojazdów.

Generalnie nasi posłowie i senatorowie jeżdżą samochodami wyprodukowanymi już w XXI wieku. Jeśli zaś chodzi o marki dominują japońskie i Grupa Volkswagena, choć swoich zwolenników ma też i szwedzko-chińskie Volvo. Warto także zauważyć, że jedynie trzech podlaskich posłów nie ma samochodów. Jak wynika z oświadczeń majątkowych złożonych w kancelarii Sejmu są to: Eugeniusz Czykwin (klub KO/PO), Robert Winnicki (koło poselskie Konfederacja) oraz Adam Andruszkiewicz (klub PiS, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji). Ten ostatni nie ma również prawa jazdy, a najbardziej znany był z tego, że w poprzedniej kadencji pobierał tzw. kilometrówkę za dojazdy, co skrupulatnie i wielokrotnie opisywały media.