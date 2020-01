Rynek Sienny. Artystyczna kaplica pojawi się w centrum miasta. Upamiętni cmentarz ewangelicki (zdjęcia)

Prace związane z zagospodarowaniem terenu zostały zrealizowane w ok. 90 proc. - mówi Agnieszka Błachowska, z departamentu komunikacji społecznej w magistracie. - Został wykonany betonowy murek wokół terenu cmentarza i część podziemna monumentu.

W 2010 roku, podczas przebudowy ul. Młynowej na Rynku Siennym odsłonięto ok. 400 pochówków. Można założyć, że na terenie całego cmentarza znajduje się nawet 10 tys. grobów.

Chodzi o Rynek Sienny, gdzie od czerwca zeszłego roku trwają prace nad budową budowie artystycznej kaplicy. Mają ją tworzyć cztery prostokątne bryły z płaskorzeźbami Jarosława Perszki z cyklu „Ślady zwielokrotnione”. Kaplica stanie w miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu funkcjonował dziki parking. W 2015 roku pojawił się jednak pomysł, by upamiętnić, że pod ziemią są groby. Istniał tu bowiem cmentarz ewangelicki.

Szczątki, które wykopano podczas budowy kaplicy zostały zabezpieczone przez archeologa. Spoczną pod monumentem. - Bardzo się cieszę, że prace mają się już ku końcowi. Dla naszej społeczności to bardzo dużo znaczy - mówi ks. Tomasz Wigłasz, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Białymstoku.

Do wykonania pozostał fragment zagospodarowania terenu, nasadzenia roślin oraz część nadziemna monumentu. - Zakończenie robot budowlanych jest planowane na maj 2020 - mówi Agnieszka Błachowska.

Od strony ul. Rynek Sienny powstanie zielona pierzeja w postaci drzew lub krzewów w pojemnikach, niskich roślin, pnączy. Główne ścieżki będą ułożone na planie krzyża, a w miejscu przecięcia jego ramion stanie betonowy blok - wspomniana artystyczna kaplica.

Czytaj też: Rynek Sienny z artystyczną kaplicą [WIZAULIZACJE]

Inwestycja miała być wykonana jeszcze w poprzedniej kadencji. Jednak mające wówczas większość w radzie miasta PiS wycięło ją z budżetu. I choć przed wyborami pieniądze miały się znaleźć, to jednak się to nie udało. Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł.

Nekropolię na Rynku Siennym założono na przełomie XVIII i XIX w. W 1796 roku w Białymstoku powstała bowiem gmina ewangelicko-augsburska. Po II wojnie światowej o cmentarzu zapomniano. Na Rynek Sienny wszedł handel. Na targowisku ustawiali się rolnicy z okolicznych wsi. Po tym jak miasto zlikwidowało dziki parking, ustawiono tu tabliczkę z informacją o cmentarzu.