Rynek Kościuszki. Jarmark Świąteczny grudzień 2019 [ZDJĘCIA]

W Białymstoku przed Ratuszem trwa ósma edycja Jarmarku Świątecznego. Do 22 grudnia na Rynku Kościuszki można w odświętnej atmosferze kupić różne produkty lokalne i wyroby rzemiosła artystycznego m.in. z Ukrainy, Białorusi i Litwy. Od mieszkańców Białegostoku zależy, czy nasz jarmark zostanie uznany za najładniejszy.

Redakcja Portalu Komunalnego na swojej stronie internetowej ogłosiła konkurs na najładniejszy jarmark bożonarodzeniowy. Głosowanie potrwa do 23 grudnia.

– Zachęcam białostoczan do oddawania głosów w konkursie na najpiękniejszy jarmark świąteczny. Nasz białostocki bożonarodzeniowy targ na Rynku Kościuszki wprowadza do miasta niepowtarzalną atmosferę. Warto się tam wybrać i zrobić świąteczne zakupy – zachęca prezydent Tadeusz Truskolaski.

Jarmark jest czynny codziennie od godz. 12 do 20. Tegoroczne nowości to: karuzela wenecka, świąteczna ramka do robienia zdjęć, brama z gwiazdami i świetlne sanie Mikołaja. Oprócz oferty wystawców na jarmarku pojawiają się zespoły artystyczne, można też wziąć udział w warsztatach i pokazach rękodzielniczych. Celem jarmarku jest m.in. promowanie dziedzictwa kulturowego różnych regionów Polski.