Rozalia Mancewicz obchodzi 8. rocznicę ślubu. Miss Polonia miała wesele w rodzinnych Pomigaczach. To było wydarzenie w regionie [ZDJĘCIA] red

Rozalia Mancewicz to Miss Polonia z 2010 roku. Piękna Podlasianka przebojem wdarła się do świata show businessu. Brała udział w wielu telewizyjnych produkcjach, jak np. "Taniec z Gwiazdami". Próbowała z powodzeniem swoich sił w modelingu. Jej ślub i wesele w 2014 roku to było wielkie wydarzenie w regionie.