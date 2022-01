Rowerem do 7 km od Białegostoku. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Białegostoku

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Białegostoku, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy na południe od Biełegostoku

Stopień trudności: 1

Dystans: 51,97 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 187 m

Suma zjazdów: 211 m

Rowerzystom z Białegostoku trasę poleca GR3miasto

Obwodnica Juchnowiec to szlak rowerowy wiodący od południa Białegostoku po Narwiański Park Narodowy. Szlak oznakowany jest w terenie kolorem zielonym i wiedzie w większości drogami asfaltowymi.

Na odcinku od Stanisławowa aż po Wojszki do pokonania mamy bardzo długi i prosty odcinek, który nie ma końca... jedziemy i jedziemy, aż po horyzont, który jakby cały czas się oddala. Na odcinku z Bogdanki do Juchnowca do pokonania mamy dość ruchliwą szosą, dlatego zdecydowanie nie polecam tej trasy rodzinom z dziećmi.