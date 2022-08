Rowerem do 7 km od Białegostoku. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 13 - 14 sierpnia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Białegostoku

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Białegostoku, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Do Frampola

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 398 m

Suma zjazdów: 394 m

RoweremPoPodlasiu poleca trasę mieszkańcom Białegostoku

Frampol to miejsce, gdzie tworzył E. Redliński (napisał "Konopielkę"). Jest tam ranczo, gdzie można zobaczyć fajne stare rzeczy. Drewniany dom z zielonymi okiennicami - tak wygląda Domek twórczości Edwarda Redlińskiego. To rodzinna miejscowość znanego pisarza. To właśnie tutaj urodził się, wychował i spędził młodość.

W domku obecni byli właściciele ojcowizny pisarza, Renata i Jacek Kowalikowie, którzy zgromadzili pamiątki związane z jego twórczością.

Są to przede wszystkim zdjęcia, maszynopisy utworów (m.in. "Awansu"), czasopisma z jego publikacjami, archiwalne egzemplarze "Kontrastów", do których pisał oraz książki. Po drodze w miejscowości Pomigacze jest majątek Howieny: "Ukojenie przyniesie widok stawu i spacer po majątku". Można przyjrzeć się: starej kuźni "Dziadka Piotra", ponad dwustuletniej "Chatce pod mchem", wiatrakowi "Koźlak", strażackiej wieży, starej chatce "Państwa Wysockich" lub "Wędzarni z piecem chlebowym". Można też zajrzeć do chatki noclegowej "Dziupla" i do piwniczki ze starej cegły. Dopełnieniem tego pięknego, swojskiego obrazu są wiekowe sprzęty: kufry, skrzynie, sagany, kołowrotki, kosy i sierpy. Można im się przyjrzeć z bliska i poczuć ukryty w nich czas. Sielskości majątkowi dodają oswojone zwierzęta - małpki, kangury, kucyki, daniele, lamy, osiołki oraz inne".

Nawiguj