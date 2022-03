Restaurant Week 2022 w Białymstoku. Sprawdź ceny, restauracje, menu i jak rezerwować

Restaurant Week to wydarzenie kulinarne, które zachęca do wypróbowania apetycznych potraw w wyjątkowych cenach. Na gości spragnionych niezwykłych doświadczeń restauracyjnych czeka popisowe trzydaniowe menu za 59 złotych od osoby, złożone z przystawki, dania głównego i deseru. Potrawy dostępne są spoza karty. Do tego przewidziano prezenty od partnerów festiwalu. Można też skorzystać z festiwalowego drinka Martini Fiero & Kinley Tonic Water. Festiwal zapewnia posiłki wegetariańskie, wegańskie, mięsne i rybne. Konsumpcja jedzenia podczas festiwalu zaplanowana jest na 90 minut.

Jedzenie ma ogromny wpływ na to, jak czujemy się na co dzień. Co, z kim i gdzie jemy, sprawia, że nasze emocje mogą być bardziej radosne czy spokojniejsze. Stąd pomysł na kampanijne hasło edycji #FoodFeelsGood, która dedykowana jest dbaniu o siebie i swoich najbliższych oraz generowaniu dobrych emocji poprzez jedzenie - zaznacza Ewa Pawella, współorganizatorka akcji.

Restaurant Week 2022 w Białymstoku – jakie restauracje biorą udział?