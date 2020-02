Remont dzwonów w kościele w Tykocinie. Jeden z nich bił w filmie „U Pana Boga w ogródku” [zdjecia]

Trylogia Jacka Bromskiego "U Pana Boga.." to już filmy kultowe. "U Pana Boga za piecem" premierę miał w 1998 roku, w 2007 roku pojawia się kolejna część - "U Pana Boga w ogródku", a w 2009 roku "U Pana Boga za miedzą". Każda część to klimat podlaskiej prowincji, z pięknymi plenerami i oryginalnym humorem. Sceny do filmów kręcono m.in. w Białymstoku, Tykocinie, Supraślu i Sokółce.

To w filmie „U Pana Boga w ogródku”, gdy nad Królowym Mostem zebrały się ciemne chmury, harmonijnie wybrzmiewający tam dzwon, „uderzył” w fałszywe tony.

Nie pozostali na to głusi technicy z firmy Rduch Bells & Clocks w Czernicy koła Rybnika, którzy w ostatnim czasie wykonali generalny remont aż czterech dzwonów w Kościele Świętej Trójcy w Tykocinie.

Dziś nad miasteczkiem rozlega się ich czyste brzmienie, otrzymały bowiem nowe serca i zawieszenia, a także wykonana została automatyka. Dzwonią przed każdą mszą św., na Anioł Pański, a także podczas świąt, odpustów i rekolekcji. Wypełniony ich dźwiękiem barokowy kościół w rynku, dodatkowo zadziwia swą parawanową fasadą, dziedzińcem kościelnym i dwiema symetrycznie usytuowanymi wieżami.