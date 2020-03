Rekolekcje 2020 online. Transmisja przez internet. Gdzie na żywo oglądać rekolekcje w internecie

Diecezja kielecka

Diecezjalne Radio eM Kielce (107,9 FM; 91,8 FM) – Rekolekcje Wielkopostne już się odbyły

http://em.kielce.pl/kosciol/36705-audio-rekolekcje-wielkopostne-prowadzi-ks-dariusz-gacik

Diecezja koszalińsko-kołobrzeska

Diecezjalne „Rekolekcje na trudne czasy” – codziennie, godz. 20.30 – Prowadzi bp Edward Dajczak

www.dobremedia.org

https://www.youtube.com/channel/UCf9iTcCanFYsm4m1CjhDCmA/videos

Diecezja legnicka

Wyższe Seminarium Duchowne – codziennie – Rozważania nad Słowem Bożym – https://legnica.gosc.pl/doc/6221233.Zaszczepieni-Slowem

Archidiecezja łódzka

Kanał YT Archidiecezji Łódzkiej – codziennie, godz: 8:00, Prowadzą: ks. Juiusz Lasoń – kapelan Szpitala Kopernika w Łodzi, ks. dr Piotr Tarabasz – duszpasterz akademicki https://www.youtube.com/channel/UC3pLnmhjAVRYIhohKRMhbqA

https://www.archidiecezja.lodz.pl/

Diecezja opolska

Rekolekcje – Piątek – Rekolekcje Wielkoepostne z księdzem Krzysztofem Grzywoczem

https://www.youtube.com/channel/UCHa-wTlQdb4GdpCg1w-T5Bg/

Archidiecezja poznańska

Poznań, parafia pw. św. Andrzeja Boboli – poniedziałek-sobota, godz. 9:00 (Słowo Boże w czasie epidemii)

https://www.facebook.com/ParafiaJunikowoPoznan/

Poznań, parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty – niedziela – rozważania do Ewangelii

https://www.facebook.com/swjanapostol

Czempiń, Parafia pw. św. Michała Archanioła – codziennie, godz. 21:30 – „Słowo do Życia” – rozważanie Ewangelii z dnia na żywo –

https://www.facebook.com/parafiaczempin oraz https://www.facebook.com/SlowoDoZycia/

Wronki, parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej – codziennie, godz. 9:00 – Słowo Boże w czasie epidemii

https://www.facebook.com/ParafiaJunikowoPoznan/

Poznań, parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty – niedziela – rozważania do Ewangelii

https://www.facebook.com/swjanapostol

Czempiń, Parafia pw. św. Michała Archanioła – codziennie, godz. 21:30 – „Słowo do Życia” – rozważanie Ewangelii z dnia na żywo

https://www.facebook.com/parafiaczempin oraz https://www.facebook.com/SlowoDoZycia/



Diecezja płocka

Ratowo, Sanktuarium Diecezjalne Diecezji Płockiej św. Antoniego z Padwy – 19-21 marca – Rekolekcje wielkopostne online „W drodze do Jerozolimy”. Rekolekcje prowadzi o. Ryszard Wróbel OFMConv – http://www.strefywiary.pl/studio-strefywiary-pl/

Dąbrowa, Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika – codziennie – Wielkopostne Rekolekcje Biblijne „Strefa komfortu” – Prowadzi Ks. Jacek Gołębiowski

https://www.youtube.com/channel/UCq1v-zvfbQSQ7fnqIPgG7LA



Diecezja radomska

Radio Plus Radom (90,7; 94; 97,9 FM) – Radiowe Rekolekcje Wielkopostne – 30.03-3.04, godz. 19.30 – Prowadzi bp Piotr Turzyński

https://www.radioplus.com.pl

Radio Plus Radom (90,7; 94; 97,9 FM) – Rekolekcje o dojrzałości – 16-27.03, godz. 19:45 – Prowadzi o. Wojciech Jędrzejewski OP

https://www.radioplus.com.pl

Radio Plus Radom (90,7; 94; 97,9 FM) – Wielkopostne Rekolekcje Radiowe dla Rodzin 30.03-3.04 – godz. 18.45 – Prowadzi bp Piotr Turzyński– Radio Plus Radom – https://www.radioplus.com.pl

Radio Plus Radom (90,7; 94; 97,9 FM) – Duchowy poradnik koronawirusowy 16.03-27.03, godz. 18:45 – ks. Maciej Kwiecień

https://www.radioplus.com.pl

Radom, Parafia pw. Św. Jadwigi – 23-25.03, godz. 9:00, 18:00 – m.in. ks. Jarosław Wojtkun (rektor WSD w Radomiu), ks. Edward Poniewierski (kanclerz Kurii Radomskiej) – https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-Jadwigi-Kr%C3%B3lowej-w-Radomiu-254516261399189/

www.diecezja.radom.pl