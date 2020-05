Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Jest sprzęt do badania osocza ozdrowieńców! Pomoże walczyć z COVID-19

- Pobraliśmy już 300 donacji, ok. 100 już zostało przetoczonych - mówi prof. Piotr Radziwon. - Czasem zdarzają się dość spektakularne, szybkie powroty do zdrowia. Np. dziś otrzymaliśmy informację, że 8-letnie dziecko w Poznaniu wyzdrowiało w 3 dzień po podaniu osocza.

- Dlatego ważne jest to, by zmierzyć ile jest przeciwciał w pobieranym osoczu, aby przetaczać tylko to, które ma szansę zwalczyć wirusa - mówi pro. Piotr Radziwon. - Nasze centrum nie miało takiego urządzenia, które by to określało. Dzięki hojności Fundacji i Poczty Polskiej, takie urządzenie udało kupić, łącznie z odczynnikami. Wartość tej inwestycji to ponad 330 tys. zł. Dzięki temu określamy miano przeciwciał, i wiemy już, że tylko około połowa z tego pobranego ma ich tyle, że można je przetaczać. Przeznaczamy do przetoczenia tylko najlepsze osocze.

Osocze ozdrowieńców czeka na pacjentów z COVID-19. RCKiK w Białymstoku pobrało już materiał od 49 osób