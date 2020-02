Raport 100 najczęstszych błędów językowych w internecie 2019 r. Też tak piszecie?

Raport 100 najczęstszych błędów językowych w internecie w 2019 r. powstał z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego​, który przypada 21 lutego.

Jakie błędy językowe popełniają Polacy pisząc w internecie? Sprawdzili to specjaliści.

Okazuje się, że najwięcej błędów jest w takich miejscach, w których obowiązuje największa swoboda wypowiedzi – są to przede wszystkim portale społecznościowe i fora dyskusyjne: Facebook, YouTube, Twitter.

A jakie błędy pojawiły się w niechlubnej pierwszej piętnastce? W czołówce znalazły się przede wszystkim błędy ortograficzne: ​napewno​, ​wogóle/w ogule​, ​na prawdę​, ​narazie​, ​dzień dzisiejszy​, ​po za tym/pozatym​, ​na codzień/nacodzień​, ​wziąść​, ​niewiem​, ​conajmniej​, ​muj​, ​z przed/zprzed​, ​apropo/a propo​, ​pod rząd​ oraz ​na przeciwko​

Raport przygotował Nadwyraz.com​ we współpracy z portalem Polszczyzna.pl i narzędziem do monitoringu internetu, SentiOne.

Analiza objęła 158 błędów językowych w ciągu 12 miesięcy. Łączna liczba otrzymanych i przeanalizowanych błędów wyniosła aż 4 404 887 (to wzrost w porównaniu do 2018 roku o 10 proc.). Internauci dziennie publikowali 12 068 błędów, co oznacza błąd co 7 sekund!