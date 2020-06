Rafał Żak płynie na pontonie z Podlasia do Bałtyku. Minął już Ostrołękę i Różan. Zobaczcie, co mówi o swojej wyprawie!

Rafał Żak to członek Automobilklubu Podlaskiego, który, jak sam mówi, postanowił swój wolny czas spożytkować na maxa! Zamierza przepłynąć ok. 700km z Dobrzyniewa Fabrycznego w powiecie białostockim do Morza Bałtyckiego w zaledwie 14 dni! O kulisach swojej wyprawy opowiedział nam nad Narwią w Różanie.

Z województwa podlaskiego wypłynął w poniedziałek 15 czerwca i zmierza w kierunku Bałtyku. 694 km pontonem dla dzieciaków - to hasło, które przyświeca wyprawie Rafała Żaka. Swoją "przygodę życia" na wodzie połączył z akcją charytatywną. - Jest to świetna okazja, aby połączyć moje zmierzenie się z samym sobą, jak i z żywiołami, przy okazji pomagając charytatywnie. Utworzona zbiórka będzie trwała do czasu ukończenia przeze mnie wodnej podróży, a cały dochód zostanie przekazany na pomoc dla dzieci. Wspólnie podejmiemy decyzje, gdzie przekażemy zebraną kwotę - mówi. Największym przeciwnikiem jest zmienna pogoda. Co nam powiedział o przebiegu wyprawy? Zobaczcie sami: