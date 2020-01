PupiLove - targi dla zwierząt w Białymstoku. Na stadionie rządziły psy i ich właściciele! (ZDJĘCIA)

Maskotki, legowiska, smycze, obroże, kosmetyki i setki różnych produktów dla czworonogów można było znaleźć na targach PupiLove. To największa impreza na Podlasiu, na którą można było zabrać swoje psy. I to one wybierały co chcą kupić!

Po raz pierwszy na stadionie w Białymstoku odbyły się Targi PupiLove. Była to okazja do obejrzenia i zakupu różnego rodzaju produktów dla domowych zwierząt. Na kolorowych stoiskach nie brakowało karmy, zabawek, smyczy, legowisk czy ubrań dla psów. Zobacz galerię (26 zdjęć) To one rządziły na tej imprezie! Otwarty charakter spotkania przyciągnął wielu właścicieli psów, którzy przyszli ze swoimi pupilami. Czworonogi próbowały przysmaków i karm ze specjalnie przygotowanych przez wystawców misek. Opórcz tego pozwalały na przymierzanie ubranek czy obroży. Zaś właściciele mieli szansę spotkać wielu niewielkich producentów przedmiotów dla domowych pupili, jak też gadżetów np. do domu. Kilkunastu wystawców przyjechało z różnych stron Polski. Pokazali wyroby niszowe, często ręcznie wytwarzane, których nie można znaleźć w zwykłych sklepach. Dodatkowym atutem jest to, że każdą rzecz można było obejrzeć, dotknąć i przymierzyć, a wystawcy chętnie służyli radą i pomocą w doborze produktów najodpowiedniejszych dla pupila. O tym kiedy targi Pupilove odbędą się ponownie w Białymstoku, poinformujemy już wkrótce.