Psi senior kocha najbardziej! W białostockim schronisku ruszyła akcja adopcyjna "Pora na psiego seniora" (ZDJĘCIA)

- Styczeń to początek nowego roku, ale też początek nowych wyzwań i spełniania marzeń! A naszym największym jest by nasze staruszki spędzały emeryturę w domowym zaciszu, w cieniu drzew, wśród spokoju i ciepła, a nie w zimnym schroniskowym boksie - piszą wolontariusze Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku. - Chcemy odczarować wyobrażenie o psim seniorze. Chcemy pokazać, jaka siła, równowaga, doświadczenie, spokój i uśmiech mieszka w każdym z tych psów, które potrafią być wspaniałymi towarzyszami - przekonują społecznicy.

Euredyka, Reksio, Agrest, Plamka, Fiodor, Miłek... To tylko część psiaków, które większą część swojego życia spędziły na kratami schroniskowych boksów. Warto dać im ciepły kąt i odrobinę miłości. „Pora na Psiego Seniora” to już trzecia edycja styczniowej akcji, podczas której wolontariusze białostockiego schroniska chcą zwrócić uwagę na starsze psy.

A to jeszcze nie wszystko! W styczniu została uruchomiona „Seniorska Poczta”. Każdy może napisać list do schroniskowych seniorów i wrzucić do skrzynki, a wolontariusze dostarczą go do "łap własnych". Skrzynka będzie również dostępna podczas trzech planowanych imprez: 12, 19 i 26 stycznia.