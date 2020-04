Przyłbice i chwyty do klamek. Kolejna podlaska firma wspiera służbę zdrowia

Medgal to podlaska firma, zajmująca się projektowaniem, produkcją i sprzedażą wyrobów medycznych. W związku z pandemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 oraz trudną sytuacją w szpitalach w całym kraju, jej pracownicy postanowili wesprzeć walczącą z wirusem służbę zdrowia, w opanowaniu i zminimalizowaniu skutków pandemii.

Firma rozpoczęła więc druk indywidualnych chwytów do klamek oraz przyłbic w technologii 3D. Zostaną one w najbliższym czasie rozesłane do szpitali.

Jeszcze w tym tygodniu i jednych i drugich powstanie aż po 500 sztuk.

Na stornie MEDGAL można pobrać pliki do druku 3D, zarówno przyłbicy, jak i chwytów do klamek.