Przegląd tygodnia w Białymstoku, najważniejsze wydarzenia od 7.06 do 13.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Biało-czarna posadzka, ogromna hala główna, ściany w pastelowych kolorach, a przede wszystkim kasy w zupełnie innym miejscu. Dworzec główny w Białymstoku odzyskał blask z czasów świetności kolei warszawsko-petersburskiej. Może stać się wizytówka miasta. Ale by tak się stało, powinna się zmienić ulica św. Rocha.

Mąka i Magia w Zambrowie to dziś zupełnie inna restauracja o nazwie "Crocante. Pizza. Mia". Zmieniła ją Magda Gessler! W karcie dań zostawiła kilka autorskich specjałów i stylowo urządziła wnętrze. Odwiedziliśmy restaurację kilka dni po nagraniu odcinka nowego sezonu Kuchennych Rewolucji. Zobacz zdjęcia!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Białymstoku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jak co roku w Boże Ciało dopisała pogoda w Białymstoku. Ulicami miasta przeszła tradycyjna procesja eucharystyczna. Setki mieszkańców Białegostoku modliło się w centrum miasta. Pochód był zwieńczeniem uroczystej mszy św. w Farze.

Paulina Karczewska zauważyła jak robotnicy podczas prac nad termomodernizacją bloku zakryli siatką gniazda jerzyków. Zaalarmowała wszelkie możliwe służby. To historia z happy endem. Bo siatka została zdjęta, a prace do czasu zakończenia okresu lęgowego będą się toczyć wyłącznie na niższych częściach elewacji.

Szukasz czegoś ciekawszego do zwiedzenia niż znane wszystkim zabytki? Oto 10 miejsc, które zdecydowanie trzeba odwiedzić.

Które liceum w Białymstoku jest najlepsze? To pytanie zadaje sobie teraz wielu ósmoklasistów i ich rodziców. Odpowiedź na nie można znaleźć w rankingu stworzonym przez portal WaszaEdukacja.pl. Wejdź w galerię i zobacz, jak wypadły białostockie licea!

To proponuje białostocka prokuratura, która uznała, że taka sankcja będzie bardziej dolegliwa niż finansowa czy nawet więzienia w zawieszeniu. Oskarżony chce się dobrowolnie poddać karze. Decyzja należy jednak do sądu.

Jak najszybsze pokonanie wyznaczonej trasy i wyczucie swojego auta – takie umiejętności w najbliższą sobotę będą trenować kierowcy na Krywlanach. To dopiero druga w tym roku okazja do wyścigów na czas.

Pierwsze utrudnienia pojawią się już około godz. 9.30. Zamknięte zostaną wtedy ulice przed białostocką katedrą: plac Jana Pawła II, Kościelna i Kilińskiego. To stąd wyjdzie największa w mieście procesja. W poniedziałek - nieoczekiwanie - zgodę na nią wydał metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda.

Matura 2020. Rozpoczął się wielki maturalny maraton. We wtorek, 9 czerwca, młodzież mierzy się z egzaminem z matematyki. A ta, nie wszystkim idzie tak łatwo, jakby chcieli. My podeszliśmy do tematu na wesoło. Wejdź w galerie i zobacz najlepsze matematyczne memy

Aqua aerobik w cztery dni tygodnia oraz zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym i korygujące wady postawy – takie usługi od czerwca 2020 roku mogą być realizowane na Pływalni Rodzinnej. Na nowych zasadach. Pierwsze zajęcia prowadzone będą w grupach do 12 osób, drugie – indywidualnie z fizjoterapeutą.