Przegląd prasy 4.06.2020 Białystok, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Białegostoku

Są zdolne, piękne, utalentowane i robią karierę. W naszym regionie nie brakuje niesamowitych kobiet. Część z nich przekuła swój talent i pasję w sukces. Inne mają serce na dłoni i wspierają innych. No i ta słowiańska uroda! To żadna tajemnica, że Podlasianki są najpiękniejsze! Wystarczy spojrzeć... kliknij w galerię!

Czy wiesz, co przynosi pecha? Jest wiele przesądów na ten temat. Jedno jest pewne! Wystrzegaj się rzeczy, które mają złą aurę i renomę. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co przynosi nieszczęście w domu, to koniecznie przeczytaj ten tekst i pozbądź się przedmiotów z tej listy.

Niedźwiedzica Jola nie żyje. Białostocki Akcent ZOO stracił jedną z największych i najbardziej lubianych atrakcji

Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.