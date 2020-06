Prasówka Białystok 22.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Białymstoku nie minęło Cię nic ważnego

Wydaje ci się, że pośrednik nieruchomości ma prostą i przyjemną pracę? To zobacz, jakie budynki musi czasem oglądać – a potem znaleźć na nie nabywców.

Dbanie o środowisko i życie w duchu ekologii przyczyniło się do zmiany naszych nawyków żywieniowych. Bliżej nam do produktów naturalnych i wartościowych pod względem odżywczym. W Podlaskiem mamy wielkie bogactwo! Centrum Produktu Lokalnego stworzyło listę wyrobów rodzimych przedsiębiorców z całego regionu, którzy dbają o jakość i smak. Sprawdź w galerii zdjęć!

Gdzie się wybrać na urlop z dziećmi lub znajomymi w województwie podlaskim? Sprawdź ciekawe miejsca na wypoczynek i spędzenie wolnego czasu dla każdego. Zobacz magiczne miejsca z atrakcyjnymi zabytkami na Podlasiu.

W ciągu pięciu lat powstanie 17 nowych przystanków kolejowych w województwie podlaskim.Mają ułatwić skorzystanie z transportu kolejowego i wymazać białe plamy komunikacyjne.

Rafał Żak to członek Automobilklubu Podlaskiego, który, jak sam mówi, postanowił swój wolny czas spożytkować na maxa! Zamierza przepłynąć ok. 700km z Dobrzyniewa Fabrycznego w powiecie białostockim do Morza Bałtyckiego w zaledwie 14 dni! O kulisach swojej wyprawy opowiedział nam nad Narwią w Różanie.