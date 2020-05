Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Do 126 tys. zł wzrosła nagroda za wskazanie podpalacza! (ZDJĘCIA)

Jeszcze wczoraj (28 kwietnia) trwało dogaszanie miejsc tlącego się torfu pomiędzy wsią Polkowo i Grzędami oraz gaszenia powstałego zarzewia ognia w Lesie Wroceńskim. Do 30.04.2020 r. wojsko będzie utrzymywało most przez Biebrzę we Wroceniu, do ewentualnej przeprawy na pożarzysko. Strażacy, służby BbPN oraz żołnierze z I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej na quadach penetrują ciągle obszar pożarzyska. Trwają też pierwsze inwentaryzacje przyrodnicze na spalonym obszarze" - informuje na Facecooku BPN.