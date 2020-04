Pościg ulicami miasta za mercedesem. Kierowca wiózł narkotyki [zdjecia]

Do pościgu dołączyły kolejne policyjne patrole. W rejonie ulicy Poleskiej białostoccy policjanci zatrzymali uciekiniera. Po zatrzymaniu okazało się, że 36-latek kierował nie mając do tego uprawnień.

Policjanci postanowili to sprawdzić, zatrzymując pojazd do kontroli drogowej. Mimo wydawanych poleceń i użycia sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych mężczyzna nie zatrzymał się i zaczął uciekać. Uciekinier przemieszczał się białostockimi ulicami, uszkadzając po drodze dwa zaparkowane pojazdy. Po przejechaniu jednego z rond, uderzył w drzewo i ogrodzenie. Następnie kontynuował ucieczkę pieszo.

We wtorek (21.04), białostoccy policjanci ścigali kierowcę, który na ulicy Sybiraków nie zatrzymał się do kontroli. Uwagę mundurowych zwrócił mercedes, którego kierowca na prostym odcinku drogi bez wyraźnego powodu przyspieszał i hamował.

W trakcie przeszukania, policjanci przy mężczyźnie znaleźli foliowe zawiniątka z suszem roślinnym, różowymi tabletkami oraz białym proszkiem. Wstępne badania narkotesterem wykazały, że susz roślinny to marihuana, tabletki to LSD, a biały proszek to amfetamina. Łączna waga narkotyków to ponad 55 gramów.

Kierowca usłyszy zarzuty, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.