Pomoc dla 14-letniej Gosi Tomczak. Przed nią 14 operacja krótszej nogi. To kosztuje ok. 400 tys. zł. Trwa zbiórka

Mega atrakcje. Dziś koncert charytatywny dla Franka w galerii Biała

Koncerty, licytacje, pokazy. To wszystko dziś (środa, 23 października) od godz. 15. w galerii Atrium Biała. To wielka zbiórka na operację Franka. To jedyna szansa na to, żeby chłopiec mógł chodzić. Termin operacji został ustalony na 14 listopada 2019 r., a jej koszt to 350 000 zł...