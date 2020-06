Pogoda w Białymstoku w poniedziałek. Sprawdź prognozę pogody na jutro, 08.06

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 26°C. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 14°C. Prawdopodobieństwo, że pojawią się jutro opady deszczu, wynosi 80 %. Ma spaść ok. 4.6 mm deszczu. Bardzo prawdopodobne są burze.

Według meteorologów, jutro (w poniedziałek, 08.06) w Białymstoku może wiać z prędkością do 14 km/h.Odczuwalna temperatura wyniesie w związku z tym 20°C. Kierunek wiatru będzie południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.

Pogoda w Białymstoku w poniedziałek:

burze z piorunami. Maks. temp. 25 do 27 °C, min. temp. 13 do 15 °C.

Prognoza pogody na jutro dla Białegostoku

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 08.06.2020: