Pogoda na jutro dla Białegostoku. Zobacz prognozę pogody na wtorek, 1.02 w Białymstoku

Pogoda na jutro (wtorek, 01.02) dla Białegostoku

Prognozowana na jutro temperatura to -1°C w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. -2°C. Opady pojawią się we wtorek na 20 %. Jutro nie będzie padać. Objedziesz się bez parasola.