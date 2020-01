Podwyżki cen 2020. Co zdrożeje, co potanieje, na czym zyskasz? Zobacz, co zmienia się w przepisach

Nowy rok – nowe wydatki. Jak co roku wraz z 1 stycznia w życie wchodzą nowe przepisy, które wpłyną na życie i finanse tysięcy Polaków. Niestety, wiele z tych zmian oznacza dla nas wyższe rachunki za mieszkanie i codzienne zakupy. Co zdrożeje? Podwyżki cen w 2020 roku to długa lista. Dodatkowo wielu Polaków czeka spore zwiększenie rat kredytów. Na szczęście, będą też okazje do oszczędności. Będzie ich jednak niewiele. Zobacz dokładnie, za co w tym roku zapłacisz więcej, a gdzie zyskasz.

To, że nowy rok oznacza podwyżki cen i nowe wydatki, wie każdy. Sytuacja powtarza się co roku i raczej nikt nie jest tym zaskoczony. Dwie pewne rzeczy w życiu to śmierć i podatki - mówi wielu z przekąsem. Nie inaczej jest tym razem. Podwyżki cen w 2020 dotkną wielu obszarów naszego życia i wpłyną na finanse tysięcy Polaków. Nowe przepisy, które wejdą w życie pozwolą jednak niektórym zaoszczędzić. Podwyżki cen 2020. Co zdrożeje, a na czym zyskasz? SPRAWDŹ Podwyżki cen w 2020 roku. Kto zyska, kto straci? Zobacz galerię (16 zdjęć) W 2020 roku czeka nas sporo zmian, które nie pozostaną bez wpływu na zawartość naszych portfeli. Zacznijmy od tego, co dla wielu Polaków będzie korzystne i da im więcej pieniędzy. 2020 rok oznacza: podwyżkę płacy minimalnej

waloryzację emerytury i rent

Mały ZUS Plus

zmiany stawek VAT

dofinansowania do zakupu samochodu https://twitter.com/zus_pl/status/1207612807727976448 Niestety, to, co w jednym miejscu zaoszczędzimy, w innym miejscu będziemy musieli wydać. Niemiłe niespodzianki będą czekać na nas przede wszystkim w comiesięcznych rachunkach. Gdzie jeszcze? Zobacz w galerii, jakie zmiany czekają cię w tym roku! Zobacz galerię (16 zdjęć) 60 sekund biznesu: Pracownicze Plany Kapitałowe Wideo